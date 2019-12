Podczas Grand Prix Walencji wypłynęły informacje o możliwej współpracy Zarco z Avintią, choć zawodnik odrzucił taki pomysł.

Sugerował, że wolałby wrócić do Moto2 niż ścigać się dla Avintii. Rozważał, że mógłby zająć miejsce Alexa Marqueza w Marc VDS, który prawdopodobnie będzie ścigał się u boku swojego brata w Repsol Honda.

Dzisiaj doszło do trójstronnego spotkania kierownictwa Ducati z szefem Avintii Raulem Romero, podczas którego próbowano namówić Zarco do współpracy.

W sprawie większego wsparcia technicznego osiągnięto porozumienie podpisując wieloletnią umowę.

Co do składu na sezon MotoGP 2020 nadal nie ma jasności. Jeśli jednak Zarco dołączy do ekipy, to prawdopodobnie w miejsce Karela Abrahama. Natomiast na Tito Rabata czeka przedłużenie kontraktu na kolejne dwa lata.