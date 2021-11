Motocykliści po raz drugi w tym roku spotkali się, by rywalizować w Portimao. Sobotnie popołudnie w regionie Algarve było słoneczne, choć temperatura powietrza nie przekroczyła 20 stopni Celsjusza. Tor nagrzał się do 26 stopni.

Jako pierwszy na czele tabeli wyników był Johann Zarco. Szybko zmienił go Joan Mir, a następnie Jack Miller. Australijczyk wykręcił 1.38,836, pobił rekord okrążenia Autodromo Internacional do Algarve i prowadził po inauguracyjnych wyjazdach. Koronowany przed dwoma tygodniami, Fabio Quartararo był dopiero dziewiąty. Francuzowi skasowano czas po kraksie Luca Mariniego.

Po krótkiej przerwie do głosu doszedł Bagnaia, najszybszy w obu dzisiejszych treningach. Włoch najpierw osiągnął 1.38,775, a podczas kolejnego okrążenia uciął jeszcze pięć setnych. Dla „Pecco” to piąte pole position z rzędu, szóste w bieżącym sezonie. W pierwszym rzędzie ustawią się również Miller oraz Mir. Ten ostatni miał pretensje do Alexa Marqueza za wyprzedzanie w zakręcie numer 1 podczas mierzonego okrążenia.

Dobrą formę Ducati potwierdził duet Pramaca, czyli Jorge Martin i Johann Zarco - czwarty i piąty jeździec w wynikach czasówki. Drugą linię uzupełni Pol Espargaro. Quartararo nie nawiązał do formy z wczorajszych treningów i ruszy z trzeciego rzędu, wspólnie z Alexem Marquezem i Franco Morbidellim.

Z Q1 przedarli się Zarco oraz Iker Lecuona. W pierwszym segmencie pozostali m.in. Aleix Espargaro oraz Valentino Rossi. Bliski awansu był Enea Bastianini.

Kwalifikacje - Q2:

Q1: