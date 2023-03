Bagnaia zdobył tytuł przede wszystkim dzięki świetnej drugiej połowie sezonu. Pomimo straty na pewnym etapie aż 91 punktów do obrońcy trofeum Fabio Quartararo, Włoch cieszył się z lauru po finale w Walencji.

Reprezentant Ducati zdecydował się na wzięcie przysługującej mistrzowi jedynki. Z okazji tej nie skorzystali wcześniej Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Joan Mir i Fabio Quartararo. Bagnaia przyznał, że pamięta o szacunku dla prestiżowego numeru, a chęć jego utrzymania napędza go przed rozpoczynającym się właśnie sezonem. W ciągu ostatnich dwóch dekad jedynie Valentino Rossi i Marc Marquez zdołali obronić trofeum.

- Odkąd pamiętam wyścigi z telewizji tylko Marc i „Vale” utrzymali tytuł - przypomniał Bagnaia. - Jest to więc na pewno coś, nad czym dużo pracuję, zarówno w domu, jak i tutaj.

- Posiadanie numeru jeden na pewno trzeba szanować. To coś, co sprawia, że dajesz maksimum, by go nadal używać. Jestem przekonany, że wszyscy obecni tutaj zawodnicy chcą go „skraść” z mojego motocykla.

- Jestem jednak pewien, że jeśli będziemy odpowiednio pracować, to wszystko pójdzie dobrze i możemy obronić tytuł. Na pewno nie będzie łatwo, ale mamy potencjał, by to zrobić.

Sezon rozpocznie się od Grand Prix Portugalii. Włodarze MotoGP zmienili format weekendu i w sobotę poza kwalifikacjami, odbędzie się również sprint.