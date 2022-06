Kwalifikacje opóźniono o prawie pół godziny z powodu awarii zasilania, do której doszło jeszcze przed czwartym treningiem.

Pierwszy rozsądny wyznacznik w Q2 ustanowił Aleix Espargaro, poobijany nieco po upadku w FP4. Szybko jednak przebił go Bagnaia. Włoch udał się do alei serwisowej, a następnie wyjechał na drugim komplecie miękkich opon. Najpierw wykręcił 1.02,064, by za chwilę poprawić się na 1.19,931. Bagnaia jeszcze raz zmienił opony, ale nie zdążył rozpocząć szybkiego okrążenia.

Choć zbliżył się do niego Quartararo, czas z drugiego wyjazdu wystarczył reprezentantowi Ducati do trzeciego pole position w sezonie 2022. Mistrz świata stracił ostatecznie jedynie 0,076 s. Pierwszy rząd skompletował Johann Zarco. Aleix Espargaro ruszy z czwartego pola, mając obok siebie Fabio Di Giannantonio i Jacka Millera.

