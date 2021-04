Bagnaia, nowy w fabrycznej ekipie Ducati, w sobotę przez kilka chwil cieszył się z pole position. Sędziowie anulowali jednak jego najlepszy czas okrążenia, ponieważ osiągnął go podczas sygnalizacji żółtej flagi, która pojawiła się po upadku Miguela Oliveiry.

W rezultacie Włoch ruszał do wyścigu w Portimao dopiero z jedenastej pozycji. Stopniowo przebijał się w górę stawki. Czasu na dogonienie Fabio Quartararo zabrakło. Bagnaia przyznał, ze drugie miejsce było maksimum, które mógł osiągnąć startując z tak odległej pozycji.

- Myślę, że dzisiaj maksymalnym możliwym wynikiem była druga pozycja - powiedział Bagnaia. - Fabio był na czele, a jego przewaga duża. W każdym razie wczoraj straciliśmy szansę na zwycięstwo. Być może byłbym drugi, ale na pewno byłaby szansa na wygraną.

- Fabio narzucił naprawdę mocne tempo i myślę, że nikt aż takiego się nie spodziewał. Przyczepność toru była odpowiednia, a opony pracowały bardzo dobrze. Myślę, że wszyscy wykonaliśmy świetną robotę. Jestem szczęśliwy. W podobnej sytuacji rok temu zapewne nie zdołałbym dostać się na podium.

Zdobywca trzech podiów w MotoGP z satysfakcją wypowiadał się o swojej formie.

- Poprawiłem styl jazdy i wyprzedziłem wielu rywali w miejscach, w których taki manewr uważałem za trudny. Cieszę się. Na pierwszym hamowaniu [po prostej] łatwo było stracić przód lub pojechać szeroko. Jestem zadowolony. To najlepszy możliwy do osiągnięcia rezultat. Pracowaliśmy dobrze przez cały weekend. Drugie miejsce to było maksimum i je osiągnęliśmy - podsumował Bagnaia.

Czytaj również: Quartararo czuje się pewnie