Czasówkę rozegrano po suchej nawierzchni. Temperatura powietrza przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Tor nagrzał się do 41 stopni.

Jako pierwszy czas okrążenia uzyskał Alex Rins. Szybko na szczycie tabeli wyników zmienili go Marc Marquez i Jorge Martin. Faworyt kwalifikacji - Jack Miller rozpoczął od piątego czasu.

Marquez po chwili się poprawił, wykręcając 2.03,209. Hiszpan trzymał prowizoryczne pole position po pierwszej serii wyjazdów. Martin był drugi, Nakagami trzeci.

Po odwiedzinach boksów wszystkich zadziwił Bagnaia. Włoch sam przyznawał, że nie czuje się najlepiej na Circuit of the Americas. As Ducati poskładał jednak świetne okrążenie, uzyskując 2.02,781. Zaatakować próbował go Fabio Quartararo, ale lider punktacji musiał zadowolić się drugim polem. Marquez uzupełni pierwszą linię.

W drugiej ustawią się Martin, Nakagami oraz Johann Zarco. Z Q1 przebili się Joan Mir oraz - to niespodzianka - Luca Marini. Obaj wspólnie z Alexem Rinsem ustawią się w trzecim rzędzie. Zawiódł Jack Miller. Australijczyka sklasyfikowano na dziesiątej pozycji.

Kwalifikacje [Q2]:

Q1: