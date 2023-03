Słoneczna pogoda pozostała w regionie Algarve i motocykliści ścigali się w dobrych warunkach. Temperatura powietrza przekroczyła 23 stopnie Celsjusza, a nawierzchnia toru nagrzała się do 38 stopni.

Z pole position ruszał Marc Marquez, zwycięzca sobotnich kwalifikacji. Lider Hondy nie wystartował najlepiej i szybko stracił prowadzenie. Świetną reakcją popisał się Miguel Oliveira, właściciel czwartego pola. Gospodarz przebił się na pierwszą pozycję i miał za sobą Jorge Martina i Bagnaię. Marquez wypadł z trójki. Fabio Quartararo spadł z jedenastego na siedemnaste miejsce.

Na drugim okrążeniu Bagnaia został liderem. Najpierw uporał się z Martinem, a w zakręcie numer trzynaście zaatakował Oliveirę. Pogoń Hiszpana i Portugalczyka za mistrzem świata przerwał Marc Marquez. Przeprowadził mało przemyślany atak, schodząc do wewnętrznej. Najpierw obił motocykl Martina, a następnie z impetem uderzył w Oliveirę. Z całej trójki tylko Martin pojechał dalej. Oliveira nie był w stanie sam podnieść się z toru i został zniesiony na noszach przez służby medyczne. Marquez został wygwizdany przez publikę. Musi się też liczyć z surową reakcją sędziów.

Za prowadzącym Bagnaią znaleźli się Maverick Vinales i Jack Miller. Niezłe tempo prezentował Alex Marquez, piąty po pięciu okrążeniach. Marco Bezzecchi przesunął się do trójki kosztem Millera, którego chwilę później minął też wspomniany Marquez.

Vinales próbował trzymać się za Bagnaią, ale reprezentant Ducati przyspieszył w połowie dystansu i odjechał od Hiszpana na ponad sekundę. Choć przewaga zmalała na ostatnim okrążeniu do 0,6 s, mistrz świata kontrolował sytuację i nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa - dwunastego w królewskiej klasie MotoGP. Vinales dojechał drugi, a trzeci był Bezzecchi, który urwał się reszcie stawki.

O miejsce tuż za podium walka trwała do ostatnich metrów. Najpierw najlepiej radził sobie młodszy z braci Marquez, choć kilka razy wymienił się pozycjami z Millerem. Później do głosu doszedł Brad Binder. Do grupy dołączyli Johann Zarco, Aleix Espargaro i Fabio Quartararo. Straty odrobił także Martin, ale on zaliczył upadek na dwudziestym okrążeniu i zaprzepaścił swój wysiłek.

Najlepiej finiszował Zarco, który na finałowym kółku odebrał czwartą pozycję Marquezowi. Różnica wyniosła niespełna dziesiątą część sekundy. Niemal razem na metę wpadli też Binder, Miller i Quartararo. Aleix Espargaro popełnił błąd w końcówce i ukończył inaugurację sezonu na dziewiątym miejscu. Dziesiątkę zamknął Alex Rins.

Bagnaia po zwycięstwie we wczorajszym sprincie wywozi z Portimao komplet 37 punktów.

Wyniki: