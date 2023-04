Nad Circuit of the Americas zebrały się ciemne chmury, ale nawierzchnia pozostała sucha. Temperatura powietrza sięgnęła 24 stopni Celsjusza, a nawierzchnia nagrzała się do 30 stopni.

Wyjazdy w Q2 rozpoczęły Aprilie Mavericka Vinalesa i Aleixa Espargaro. Vinales przez chwilę widniał na czele tabeli, ale szybko zmienił go Bagnaia z czasem 2.02,576. W trójce mieścił się też Marco Bezzecchi, a tuż za nią był Alex Marquez. Upadek zaliczył Jorge Martin, pomimo choroby najszybszy w piątkowych treningach.

Bagnaia poprawił się na 2.02,242, a po chwili i Marquez wykręcił dokładnie ten sam rezultat.

Po przerwie na wizytę u mechaników zawodnicy powrócili na tor. Bagnaia zauważył, że Marquez chce się za nim holować i zjechał nagle w stronę garażów. Jednak Hiszpan poczekał na niego już na torze. Wzajemne gierki trwały przez całe okrążenie rozgrzewkowe i odbiły się na czasach tego pomiarowego. Zabawy rywali wykorzystał Alex Rins z LCR Honda, który uzyskał 2.02,152 i widniał na prowizorycznym pole position.

Marquez rozbił się w zakręcie numer dwa. Bagnaia również miał problemy, ale zdołał rozpocząć jeszcze kolejne okrążenie. W nim zaprezentował popisową jazdę i zszedł do 2.01,892, bijąc przy okazji rekord COTA. Dla mistrza świata to trzynaste pole position w królewskiej klasie. Za drugim Rinsem znalazł się Luca Marini.

Marquez ostatecznie zajął w czasówce czwarte miejsce. Bezzecchi - lider tabeli przebijający się z Q1 - zamknął piątkę. Szósty był Aleix Espargaro, a siódmy Fabio Quartararo. Vinales zakończył sesję z ósmym wynikiem, a trzeci rząd uzupełni Johann Zarco, również mający za sobą awans z Q1.

Jack Miller zaliczył dwa upadki i nie mógł liczyć na nic więcej niż dziesiąty czas. Dwa razy leżał także Martin i zamknął tabelę Q2. Jeźdźca KTM od zawodnika Pramaca rozdzielił Brad Binder, zespołowy kolega pierwszego z wymienionych.

Bliski awansu z Q1 był Joan Mir, ale zabrakło 0,2 s. Na pierwszym segmencie czasówkę zakończyli też m.in. Franco Morbidelli czy powracający po absencji Miguel Oliveira.

Wyniki Q2:

Q1: