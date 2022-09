Pogoda w północnej Hiszpanii się nie zmieniła i nad MotorLand Aragon świeciło słońce, a temperatura osiągnęła 27 stopni Celsjusza. Na trybunach zasiadło prawie 38 tysięcy widzów.

Ścisła czołówka utrzymała pozycje po starcie. Prowadził Bagnaia przed Jackiem Millerem i Bastianinim. Czwarty był Aleix Espargaro.

Szybko z wyścigiem pożegnał się lider tabeli i mistrz świata Fabio Quartararo. Francuz najechał na tył motocykla Marca Marqueza - który chwilę wcześniej miał uślizg tylnego koła - i zaliczył groźnie wyglądający upadek, koziołkując przez przód maszyny. Lider Yamahy został zabrany do centrum medycznego. To nie był koniec zdarzeń związanych z Markiem Marquezem. W Hondzie utknęły fragmenty Yamahy Quartararo i Hiszpan nagle zwolnił. Uderzył w niego Takaaki Nakagami. Japończyk upadł na środku nitki toru, ale szczęśliwie wszyscy zdołali go ominąć. Chwilę później z wyścigu wycofał się również Marquez i podczas swojego powrotu do rywalizacji nie sprawdził stanu ramienia na pełnym dystansie.

Świetnie jechał Brad Binder, który ruszał dopiero z dziesiątej pozycji. Szybko przebił się na trzecią, a na drugim okrążeniu zaatakował skutecznie Millera. Ten zrewanżował się zawodnikowi KTM podczas kolejnego kółka. Przebudził się Bastianini, który najpierw wyprzedził Bindera, a po chwili również Millera. Aleix Espargaro wrócił na czwartą pozycję.

Bastianini stopniowo odrabiał straty do Bagnaii i liderem został na dziewiątym okrążeniu, atakując w zakręcie numer 1. Z prowadzenia nie cieszył się długo. Popełnił błąd i oddał pierwszą pozycję przyszłemu zespołowemu koledze z fabrycznej ekipy Ducati. Niewiele brakowało, a wyprzedziłby go także Binder.

„Bestia” wrócił do rytmu i przez kolejne okrążenia mozolnie zmniejszał dystans. Na trzy kółka przed końcem tracił już mniej niż pół sekundy. Długo „czaił” się z atakiem, ale przeprowadził go wreszcie na finałowym okrążeniu w zakręcie numer 7. Bagnaia chciał skontrować, ale nie postawił wszystkiego na jedną kartę, pamiętając o solidnym dorobku punktowym i „zerze” Quartararo. Na mecie różnica wyniosła 0,042 s. Dzięki postawie wymienionej dwójki, Ducati może cieszyć się już z tytułu wśród konstruktorów.

Podium uzupełnił Aleix Espargaro, który na przedostatnim kółku uporał się z Binderem. Piątkę zamknął Miller. Za Australijczykiem finiszowali Jorge Martin, Luca Marini i Johann Zarco. Cal Crutchlow, który wskoczył do RNF za Andreę Dovizioso, dojechał czternasty.

Na pięć wyścigów przed końcem sezonu liderem pozostaje Quartararo z 211 punktami. Bagnaia ma dziesięć oczek mniej. Aleix Espargaro jest trzeci [194].

