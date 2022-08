Po starcie z 29. pola reprezentant ekipy Pertamina Mandalika SAG Euvic szybko wyprzedził pierwszego z rywali, ale nie był w stanie utrzymać tempa grupy jadącej przed nim z powodu braku przyczepności przedniej opony.

Mimo trudnych warunków, młody Polak był w stanie ukończyć liczące 18 okrążeń zmagania na jednym z najtrudniejszych torów w mistrzostwach świata na 24. miejscu i w swoim zaledwie dwunastym starcie w cyklu Grand Prix zebrać kolejne cenne doświadczenia.

Przydadzą mu się one podczas kolejnej rund mistrzostw Europy Moto2, która odbędzie się na początku października na hiszpańskim torze Motorland Aragon.

- To był bardzo dobrze przepracowany weekend, ale niestety podczas samego wyścigu mieliśmy sporo problemów - mówił Piotr Biesiekirski. - Najprawdopodobniej z powodu wyższej temperatury asfaltu przednia opona nie miała takiej przyczepność, jak podczas treningów, przez co przód motocykla był bardzo niestabilny. Na podobne problemy zwrócił uwagę mój kolega z zespołu, Bo Bendsneyder. Czas, który traciłem podczas hamowania musiałem odrabiać na wyjściach z zakrętów, a to szybko zużyło tylną oponę. Musiałem więc jechać w zupełnie innym, dość nienaturalnym dla mnie stylu i zamiast na walce, skupić po prostu na dojechaniu do mety.

- Choć sam wyścig nie poszedł zgodnie z planem, to jednak mój pierwszy weekend w MŚ na torze Silverstone był świetnym doświadczeniem i szansą, za którą bardzo dziękuję mojej ekipie. Dziękuję także polskim kibicom za jak zawsze gorący doping - dodał.

Piotrek Biesiekirski, Mandalika SAG Team 1 / 4 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Piotrek Biesiekirski, Mandalika SAG Team 2 / 4 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Piotrek Biesiekirski, Mandalika SAG Team 3 / 4 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Piotrek Biesiekirski, Mandalika SAG Team 4 / 4 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images