Po imponującym początku sezonu w mistrzostwach Europy Moto2, w połowie roku Biesiekirski awansował do mistrzostw świata tej kategorii, w których w ostatnich siedmiu rundach zastępował w zespole NTS RW Racing GP niedysponowanego Szwajcara Jesko Raffina.

W ostatnią niedzielę młody Polak zaliczył swój najlepszy wyścig w cyklu Grand Prix, finiszując z najmniejszą do tej pory stratą do zwycięzcy.

Mimo regularnych postępów, Biesiekirski nie będzie mógł wystartować w pełnym cyklu MŚ w przyszłym roku, ponieważ ostatnie wolne miejsca zostały właśnie zajęte.

Młody Polak planuje starty w wybranych wyścigach z tzw. dziką kartą, ale jednocześnie skupia się na walce o jak najlepsze pozycje w mistrzostwach Europy.

- Debiut w mistrzostwach świata Moto2 był dla mnie ogromnym zaszczytem i niesamowitą lekcją - mówi Piotr Biesiekirski. - Chciałbym bardzo podziękować zarówno zespołowi NTS RW Racing GP, jak i organizatorom, za zaufanie i szansę, jakie otrzymałem. Miałem nadzieję, że tegoroczne starty otworzą mi drzwi do udziału w MŚ na pełen etat w przyszłym roku, ale tak się nie stanie, ponieważ ostatnie miejsca zostały właśnie zajęte. To sprawia, że w sezonie 2021 skupię się na walce o jak najwyższe pozycje w mistrzostwach Europy, co mam nadzieję pozwoli mi wrócić do mistrzostw świata za dwa lata.

- Bardzo chcielibyśmy dokończyć ten sezon razem z Piotrem, ale szanujemy jego decyzję – dodaje szef zespołu Jarno Janssen. - Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są dla niego jego długofalowe cele i przygotowanie do przyszłego sezonu. Będzie on dla niego bardzo istotny. Jestem przekonany, że Piotr pokaże swój potencjał i postępy, jakich dokonał podczas ostatnich siedmiu Grand Prix w naszych barwach. Jestem pewien, że walka w czołówce mistrzostw Europy Moto2 zagwarantuje mu możliwość powrotu do mistrzostw świata w sezonie 2022.

informacja prasowa