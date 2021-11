We wtorkowe popołudnie Honda poinformowała, że Marquez nie pojawi się w Portimao. Hiszpan upadł podczas rutynowego treningu w terenie i doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu. Po badaniach lekarskich postanowiono nie ryzykować i Marquez pozostanie w domu.

Zamiast Marqueza pojedzie Stefan Bradl - etatowy tester Hondy. Niemiec zastępował ośmiokrotnego mistrza świata przez większość sezonu 2020, kiedy ten rehabilitował kontuzjowaną rękę. Podczas tegorocznej kampanii zawodnik z Augsburga zaliczył dwie otwierające rundy w Katarze - również w miejsce Marqueza - a następnie ścigał się z dziką kartą w Grand Prix Hiszpanii i Grand Prix San Marino. Każdy z czterech wymienionych wyścigów kończył w punktach.

- Przede wszystkim mam nadzieję, że Marc wraca do zdrowia i niedługo pojawi się na torze - powiedział Bradl. - Nie mogę się doczekać kolejnej rywalizacji w Portimao, ponieważ to fajny do jazdy tor i pod koniec 2020 roku osiągnąłem tu dobry rezultat.

- Nigdy nie jest łatwo z marszu wskoczyć na motocykl, ale spędziłem z maszyną w tym roku sporo czasu.

Pierwsze zajęcia na Autodromo Internacional do Algarve rozpoczną się w piątek o godzinie 10:55 polskiego czasu.