W Walencji panowała słoneczna pogoda. Temperatura powietrza wynosiła 21 stopni Celsjusza, a tor rozgrzał się do 25 stopni.

Jako pierwszy, czas osiągnął Aleix Espargaro. Po chwili prowadzenie odebrał mu Jack Miller. Reprezentant Ducati błysnął bardzo dobrym rezultatem już podczas swojego inauguracyjnego kółka w kwalifikacjach. Za plecami Australijczyka zmieniali się: Joan Mir, Francesco Bagnaia, Alex Rins, Fabio Quartararo oraz Franco Morbidelli.

Miller poprawił się o ponad dziesiątą część sekundy. Bagnaia tracił do zespołowego kolegi 0,015 s. Błysnął Jorge Martin, tegoroczny debiutant, który wyrównał wynik Millera.

W drugich wyjazdach Bagnaia zamierzał powalczyć o szóste pole position z rzędu. Zszedł do 1.30,118, a następnie do 1.30,000. „Pecco” zaliczył jednak upadek. W pierwszym sektorze pojawiła się żółta flaga. Miller mógł poprawić czas Bagnaii, ale upadł w zakręcie numer 11. Wszystkich ponownie zaskoczył Martin. Zawodnik Pramaca wyprzedził Bagnaię o 0,064 s i trzeci raz w królewskiej klasie ruszy do wyścigu z pole position. Pierwszy rząd uzupełnią Bagnaia i Miller.

W drugiej linii ustawią się Joan Mir i Alex Rins. Duet Suzuki rozdzieli Johann Zarco. Siódmy czas to dorobek Brada Bindera. Kolejne słabe kwalifikacje zaliczył mistrz świata Fabio Quartararo. Najlepszy z obozu Yamahy, Francuz ruszy z ósmego pola. Trzeci rząd skompletuje Takaaki Nakagami.

Żegnający się z MotoGP Valentino Rossi bezpośrednio z treningów awansował do Q2. „The Doctor” próbował zyskać na jeździe za Bagnaią i Aleixem Espargaro. Włoch ustawi się na dziesiątej pozycji.

Pol Espargaro pauzował po groźnym wypadku, do którego doszło w trzecim treningu.

Kwalifikacje [Q2]:

Q1: