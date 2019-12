Dłuższa rehabilitacja Marqueza

Marquez doznał zwichnięcia ramienia w poważnie wyglądającym wypadku w czasie kwalifikacji do Grand Prix Malezji. Kontuzja pogłębiła się po upadku podczas sesji testowej na hiszpańskim torze Jerez. Wtedy podjęto też decyzję o poddaniu się operacji, która odbyła się w środę w jednym z barcelońskich szpitali.

Xavier Mir, który udanie przeprowadził zabieg, przyznał, iż spodziewa się, że Marquez będzie w stanie wziąć udział w pierwszych przedsezonowych testach, zaplanowanych na początek lutego. Dodał jednak, że jego zdaniem jeździec Hondy nie będzie wtedy w pełni sprawny.

- Trudno to ocenić - powiedział Mir w rozmowie z serwisem motogp.com. - Myślę, że może być gotowy do jazdy w Sepang, ale niekoniecznie musi być w pełni formy. Najważniejsze to upewnić się, że rozpocznie mistrzostwa w jak najlepszej kondycji.

- W przypadku przeciętnego pacjenta czas rehabilitacji po takim zabiegu wynosi około czterech miesięcy. Jednak jeźdźcy zwykle redukują ten okres nawet o połowę.

- On [Marquez] zawsze jest pozytywnie nastawiony. Na sali operacyjnej był uśmiechnięty, żartował z pielęgniarkami. Jest człowiekiem o bardzo sympatycznej osobowości, a tym razem odczuwał jeszcze mniej bólu [pod koniec 2018 roku Marquez przeszedł bardziej skomplikowany zabieg], więc tym bardziej był zadowolony - zakończył Xavier Mir.

Pierwszą sesję testową przed nowym sezonem MotoGP zaplanowano w dniach 2-4 lutego.