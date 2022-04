Kwalifikacje na Circuit of the Americas rozegrano przy słonecznej pogodzie. Temperatura powietrza przekroczyła 30 stopni Celsjusza.

Jako pierwszy na torze zameldował się Marc Marquez, wracający do stawki po problemach ze wzrokiem. Skorzystać ze strugi za sześciokrotnym mistrzem świata MotoGP chciał Enea Bastianini, ale Hiszpan szybko pozbył się „intruza”.

Już w pierwszych wyjazdach widać było, że niezwykle silni są posiadacze maszyn Ducati, ze szczególnym uwzględnieniem ekip: fabrycznej oraz Pramac Racing. Prowadził Jack Miller, drugi był Francesco Bagnaia, a trzeci Jorge Martin. Szansę na rekordowe okrążenie miał Fabio Quartararo. Mistrz świata upadł jednak w zakręcie numer dziewiętnaście.

Po przerwie zaczęła się „licytacja”. Najpierw szybkie okrążenie ukończył Bagnaia. Czas 2.02,167 był niewiele gorszy od rekordu toru należącego do Marca Marqueza. Chwilę później na czoło wysforował się Miller i on złamał wspomnianą granicę, osiągając 2.02,042. Gdy wydawało się, że Australijczyk może cieszyć się z pole position, świetnie ostatnie sektory przejechał Martin i pokonał starszego kolegę o 0,003 s. Dla 24-latka to drugie wygrane kwalifikacje w tym sezonie.

W drugim rzędzie znaleźli się Johan Zarco, Enea Bastianini oraz Quartararo - jako jedyny z pierwszej szóstki posiadający inną maszynę niż Ducati. Trzecią linię utworzą Alex Rins, Joan Mir oraz Marc Marquez.

Negatywną niespodzianką była forma Aprilii. Zarówno ubiegłotygodniowy triumfator z Argentyny - Aleix Espargaro, jak i Maverick Vinales zostali w Q1.

