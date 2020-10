Domowe pole position Quartararo

Quartararo wykręcił 1.31,315 na swoim ostatnim kółku i pokonał Millera o 0,222s. Heroiczne wysiłki Petrucciego sprawiły, że do GP Francji również będzie ruszał z pierwszego rzędu.

Zapowiadało się, że to Cal Crutchlow będzie startował z trzeciego pola, po uzyskaniu 1.31.686, ale zawodnik Ducati zepchnął go na czwarte miejsce.

Maverick Vinales wykręcił piąty czas. Andrea Dovizoso, drugi na kilka minut przed końcem sesji, musiał zadowolić się szóstym miejscem.

Francesco Bagnaia był siódmy przed Polem Espargaro, Johannem Zarco i Valentino Rossim.

Franco Morbidelli zaskakująco nie miał tempa co przełożyło się na jedenaste pole startowe. Zostawił za sobą Miguela Oliveirę. Takaaki Nakagami był trzynasty.

Joan Mir, jeden z faworytów do tytułu, nie ma za sobą udanej soboty. Awans do Q2 zdołał wywalczyć w samej końcówce pierwszej części czasówki. Potem uzyskał czternasty rezultat, co stanowi jego najgorsze kwalifikacje w tym roku. Z piątego rzędu będą w niedzielę startowali również Aleix Espargaro i Alex Rins.

Q2 wyniki

Q1 wyniki: