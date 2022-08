Wiadomość pojawiła się na zakończenie wakacyjnej przerwy w MotoGP, tuż przed Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Dovizioso po głośnym rozstaniu z Ducati na koniec 2020 roku miał zrobić sobie sezon wolnego. W 2021 roku testował jednak motocykl Aprilii, a później niespodziewanie wrócił do stawki we wrześniu na Yamasze satelickiej ekipy Petronas (obecnie RNF) i zastąpił w niej Franco Morbidelliego, awansowanego do fabrycznego zespołu.

Obie strony porozumiały się w sprawie pełnego etatu na sezon 2022, jednak dotychczasowy przebieg kampanii był rozczarowujący. Najlepszym wynikiem Dovizioso jest jedenasta pozycja w Grand Prix Portugalii.

W czwartek ogłoszono, że Włoch, trzykrotny wicemistrz świata królewskiej klasy, pożegna się z rywalizacją w MotoGP po Grand Prix San Marino, czyli za miesiąc. Yamaha przekazała, że na rozstanie przystały obie strony.

Wraz z piętnastą odsłoną sezonu - w hiszpańskiej Aragonii - zastąpi go Cal Crutchlow, obecnie tester Yamahy.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images