Już w sierpniu ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Ducati po sezonie 2020. Nie podał jednak wówczas żadnej alternatywy.

- To zamierzam zrobić w 2021 roku - napisał w swoich mediach społecznościowych. - W ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymałem kilka ofert pracy jako tester przy opracowywaniu projektów MotoGP i jestem wdzięczny za uwagę producentów. Jednak zdecydowałem się nie podejmować żadnych zobowiązań i na razie pozostać wolnym od formalnych umów.

- Mam ogromną pasję do wyścigów. Nadal mam ambicję do rywalizowania i walki o zwycięstwa. Wrócę do MotoGP, gdy tylko znajdę projekt napędzany tą samą pasją i ambicją, jakie mam ja, w ramach grupy, która podziela te same cele, wartości i metody pracy.

- Teraz skupiam się na ukończeniu mistrzostw świata w najlepszy możliwy sposób i już zacząłem rozwijać kilka projektów z moimi partnerami - zakończył.

Reprezentantami fabrycznej ekipy Ducati w MotoGP 2021 będą Jack Miller i Francesco Bagnaia.