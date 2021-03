Dovizioso sprawdzi Aprilię

Po zaskakującym rozstaniu z Ducati Dovizioso postanowił przez rok odpocząć od padoku MotoGP. Włoch odrzucił ofertę Aprilii, z którą - jak się wydawało - nie byłby w stanie walczyć o czołowe lokaty. Nie doszło również do nawiązania współpracy z Yamahą. Posada testera nie dawała gwarancji powrotu do stawki w 2022 roku, a to jest celem nadrzędnym 34-latka.

Według informacji Motorsport.com rozmowy o wspólnym teście z Aprilią pojawiły się w lutym. Dobry występ producenta z Noale podczas zajęć w Katarze wzbudził ciekawość Dovizioso. Zespół wynajął tor Jerez w dniach 12-14 kwietnia i wtedy trzykrotny wicemistrz królewskiej klasy pojeździ na RS-GP.

- Cieszyło mnie zainteresowanie ze strony Aprilii i z radością przyjąłem zaproszenie - powiedział Dovizioso. - Będę mógł pojeździć na motocyklu MotoGP, zachowując formę i przekazując inżynierom swoją opinię. Chciałbym podziękować Aprilia Racing za tę możliwość.

Massimo Rivola, dyrektor generalny marki, dodał: - Zaproszenie Andrei to wielka przyjemność. Dni w Jerez będą dobrą okazją do lepszego poznania się, również na torze. Nie będzie to „małżeństwo na próbę”, ale okazja do zaliczenia wspólnie kilku okrążeń, bez żadnych zobowiązań na przyszłość.

- Zdajemy sobie sprawę z umiejętności Andrei i jego wkład będzie ważny, nawet jeśli dojdzie tylko do jednego testu.