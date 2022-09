Quartararo już na pierwszym okrążeniu zakończył występ w piętnastej rundzie sezonu. Mistrz świata jechał tuż za Markiem Marquezem, powracającym do rywalizacji po ponad trzymiesięcznej przerwie. Hiszpan miał uślizg tylnego koła, a Francuz nie zdążył zareagować i wpadł na Hondę, zaliczając groźnie wyglądający upadek. Uniknął kontuzji, choć doznał bolesnych otarć i oparzeń na skutek „szorowania” po asfalcie.

W rozmowie z mediami Quartararo ujawnił jednak, że nie była to jedyna kraksa tego dnia. Skuter, którym wracał do alei serwisowej, zderzył się czołowo z innym.

- Jestem obolały i poparzony. Szkoda, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat dobrze czułem się w Aragonii i wypadek już w trzecim zakręcie nie jest najszczęśliwszy - powiedział Quartararo. - Ostatnie wyścigi są trudne, ale nadal jestem zmotywowany, by w kolejnych pokazać więcej.

- Po wypadku jechałem z porządkowym skuterem i miałem drugą kraksę. W zasadzie było całkiem szybko. Szczęśliwie, nie zdjąłem wcześniej kasku. Porządkowy zderzył się czołowo z innym skuterem. Jednak nic mi się nie stało.

- Wszystko, co mi dolega, wzięło się z tego pierwszego wypadku. Ale porządkowy jest, jak sądzę, trochę obolały.

Mówiąc o kolizji z Marquezem, Quartararo nie miał pretensji do Hiszpana.

- Miałem lepszą trakcję, ale nie spodziewałem się, że będzie tuż przede mną. Uderzyłem w jego tył. Nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale szkoda, że wydarzyło się to już w trzecim zakręcie.

Quartararo pozostaje liderem sezonu, ale przewaga nad Francesco Bagnaią stopniała do 10 punktów.

Marshal after his crash with Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images