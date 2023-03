Rywalizacja w MotoGP ruszy w ostatni weekend marca od Grand Prix Portugalii. Poprzedziły ją dwie tury testowe dające łącznie pięć dni. Każdy z nich zakończył się z motocyklem Ducati na szczycie tabeli wyników, a w przypadku dwóch ostatnich - obu w Portimao - autorem najlepszego okrążenia był Bagnaia.

Pytany o układ sił w stawce, mistrz świata stwierdził, że to Ducati i Aprilia wyglądają najlepiej u progu nowej kampanii.

- Widać, że Ducati i Aprilia są w tej chwili nie do pokonania - uznał Bagnaia. - Wyglądają na bardzo konkurencyjnych. Chociaż szczerze mówiąc, rok temu łatwiej było wyciągać wnioski po testach.

- Teraz można patrzeć na tempo, na to wszystko, ale i tak nie wiadomo, jakie opony były w użyciu czy jakie części testowano. Sam nie wiem. Jednak w tej chwili wygląda na to, że nasza przewaga jest większa niż w ubiegłym roku. Tak to wygląda, chociaż nie chcę tego rozgłaszać przed pierwszym wyścigiem. Popełniłem taki błąd rok temu.

Mimo że Bagnaia stara się zachować powściągliwość w ocenie, przyznał, że gdyby inauguracja sezonu odbyła się tuż po testach, na pewno byłby w stanie powalczyć o zwycięstwo.

- Szczerze mówiąc, nie lubię podawać nazwisk faworytów i pretendentów już po testach. Nigdy nie wiadomo, co kto robił. Na przykład Marc Marquez nie polował na najszybsze okrążenie.

- Trudno więc oceniać. Na pewno gdyby wyścig był dzień po testach, bylibyśmy gotowi walczyć o zwycięstwo. To jasne. Jednak więcej niż jeden zawodnik jest dostatecznie konkurencyjny, aby bić się o czołowe pozycje.