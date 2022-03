Skład zespołu nie zmienił się - na Hondach zasiądą Alex Marquez i Takaaki Nakagami.

Marquez zadebiutował w MotoGP w sezonie 2020 po tym, jak zdobył tytuł w pośredniej klasie Moto2. Hiszpan dołączył do brata Marca w fabrycznej ekipie Hondy, ale pomimo dwóch podiów, sezon nie był dla niego zbyt udany. Japoński producent postanowił na dwa kolejne lata odesłać go do satelickiej ekipy LCR. Jego najlepszy wynik z sezonu 2021 to czwarte miejsce w Grand Prix Algarve.

Z kolei Nakagami rozpocznie w marcu swój piąty sezon w królewskiej klasie. Japończyk nie stał jeszcze na podium.

W środę zespół LCR Honda przedstawił tegoroczne barwy maszyn, odmienne dla każdego z dwóch jeźdźców. RC213V Marqueza w dużym stopniu pozostała niezmieniona i ubrana jest w mieszankę bieli, zieleni, czerwieni i niebieskiego. Z kolei na maszynie Nakagamiego dominują biel i czerwień - kolory sponsora, czyli firmy Idemitsu. W górnej części motocykla dodano jednak efektowne wstawki z szarego matu.

Galeria - LCR Honda w sezonie 2022:

