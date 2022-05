Starszy z braci Espargaro jest sensacją początku sezonu. 32-latek, korzystając z dobrej formy RS-GP rodem z Noale, wygrał Grand Prix Argentyny, a łącznie już czterokrotnie stał na podium. W tabeli ma tylko cztery punkty straty do liderującego obrońcy trofeum Fabio Quartararo.

Pomimo świetnej formy Hiszpana, jego rozmowy z Aprilią na temat nowego kontraktu (obecny wygasa wraz z końcem sezonu) w pewnym momencie utknęły w martwym punkcie. W czwartek poinformowano jednak, iż negocjacje zakończyły się sukcesem i Aleix Espargaro spędzi w Noale dwa kolejne sezony.

Espargaro od dawna podkreślał, że jego celem było pozostanie w Aprilii, jednak stwierdził, że gdyby nie doszło do porozumienia, był gotowy pożegnać się z MotoGP.

- Tak naprawdę nie przyglądałem się innym opcjom - wyznał Espargaro. - Od początku mówiłem, że moim pragnieniem jest pozostanie w Aprilii. Było dość wcześnie na szukanie innych możliwości.

- Mam 32 lata i czuję, że nadal posiadam dużo energii, by zostać w padoku i pokazać swój potencjał. Gdyby jednak nadszedł czas, by odejść i spróbować innych rzeczy, zrobiłbym to z uśmiechem. Po Argentynie z jeszcze większym.

- Ostatecznie jednak jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny Aprilii za danie szansy na dwa kolejne lata.

Aprilia przedłużyła również umowę z Maverickiem Vinalesem, który w połowie minionego sezonu w burzliwych okolicznościach rozstał się z Yamahą.