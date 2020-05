Pol Espargaro odrzucił pogłoski, że w przyszłości może trafić do Hondy. Zgadza się natomiast, że "agresywny" motocykl japońskiego producenta może pasować do jego stylu jazdy.

Powoli układają się składy czołowych zespołów MotoGP na 2021 rok, po potwierdzeniu jeźdźców Yamahy i Suzuki na następne dwa sezony. Wraz z przedłużonym kontraktem Marca Marqueza na kolejne cztery lata - dostępnych jest tylko kilka fabrycznych miejsc.

Jednak to właśnie miejsce na drugim motocyklu Repsol Honda obok Marqueza stało się przedmiotem spekulacji w hiszpańskich mediach.

Na razie zasiada na nim tegoroczny debiutant w królewskiej klasie - Alex Marquez i pozostaje faworytem do utrzymania w składzie w związku z tym, że jego pierwszy sezon został wstrzymany przez pandemię koronawirusa.

Jednak niektórzy uznali Espargaro za potencjalny cel Hondy w przyszłości. Jego reputację wzmocniło regularne pukanie do czołowej dziesiątki, na motocyklu KTM, przez ostatnie trzy lata.

Espargaro na razie pozostaje zaangażowany w projekt austriackiego producenta, ale przyznaje, że pewnie poradziłby sobie z podstępną Hondą RC213V.

- Generalnie to wszystko plotki - nalegał Espargaro. - Może wsiądę teraz na KTM i wyniki będą niesamowite, a ja nie będę chciał zmienić zespołu nawet za złoto całego świata.

- Honda jest dość agresywnym motocyklem i może całkiem dobrze pasować do mojego stylu jazdy - uznał. - Sądzę, że ja i Marc jeździmy dość podobnie.

Espargaro, jak wszyscy zawodnicy, marzy o posiadaniu motocykla, który byłby w stanie sprostać wyzwaniom walki o tytuł.

- Wszyscy w stawce, od pierwszego do ostatniego - a jeśli nie, to jest kłamcą - marzą o byciu mistrzem świata, chcą poprawiać swoją sytuację, zdobyć lepszy motocykl i walczyć o tytuł.

- To moja jedyna obsesja. Trenuję codziennie, nie po to, by wygrywać wyścigi, ale by zostać mistrzem. Wierzę, że na to zasługuję i wierzę, że pracowałem wystarczająco dużo, aby sięgnąć po tytuł - zakończył.

