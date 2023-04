Espargaro złamał szczękę, uszkodził kręgosłup oraz ma zbite płuca po wypadku, do którego doszło podczas drugiego treningu przed Grand Prix Portugalii - inauguracją sezonu.

Hiszpana czeka przerwa w ściganiu, która nie wiadomo jeszcze ile potrwa. Zespół nie zdecydował się na zastępstwo na odbywające się w najbliższy weekend Grand Prix Argentyny.

W piątek poinformowano, że do ekipy GasGas dołączy Jonas Folger i począwszy od Grand Prix Ameryk będzie zastępował dochodzącego do zdrowia Espargaro. Niemiec w królewskiej klasie rywalizował w sezonie 2017, gdy Tech3 współpracował z Yamahą. Kampanii nie dokończył z powodu kłopotów ze zdrowiem.

- Jasne jest, że Pol potrzebuje czasu, aby w pełni wyzdrowieć, a nasze myśli są przy nim. Cały czas pozostajemy w kontakcie - przekazał Nicolas Goyon, menedżer ekipy Tech3 występującej w tym roku jako GasGas.

- Jonasa doświadczenie z testów oraz MotoGP sprawia, że jest idealnym kandydatem do zastąpienia Pola. Mamy razem wiele miłych wspomnień, a przed tym sezonem testował z nami w Sepang. To świetny gość i jesteśmy zachwyceni mając go ponownie.

Grand Prix Ameryk odbędzie się 16 kwietnia.