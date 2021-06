Po dwóch niepełnych sezonach w Moto3 Gardner przeniósł się do Moto2 w 2016 roku i występuje w klasie pośredniej do dnia dzisiejszego. 23-latek świetnie rozpoczął bieżącą rywalizację - wygrał we Włoszech, a we wcześniejszych pięciu wyścigach czterokrotnie meldował się na podium. Dzięki temu prowadzi aktualnie w klasyfikacji sezonu.

W awansie do MotoGP pomoże Gardnerowi Tech3 - obecnie satelicka ekipa KTM.

- Bardzo się cieszę, że KTM daje mi tę szansę - powiedział Gardner, syn Wayne’a, mistrza świata klasy 500cm3 z 1987 roku. - To dla mnie spełnienie marzeń i na to pracowałem przez te wszystkie lata.

- To dla mnie niesamowita szansa i już nie mogę doczekać się jazdy na tym motocyklu. Chciałbym podziękować KTM za wiarę we mnie. Teraz musimy skupić się na jak najlepszym wyniku w sezonie 2021.

Wczoraj poinformowano, że Brad Binder pozostanie w fabrycznej ekipie KTM do końca sezonu 2024.