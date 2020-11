Gerloff może zastąpić Rossiego

Rossi uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w połowie października, tuż przed Grand Prix Aragonii, pierwszą z dwóch rund rozgrywanych na MotorLand Aragon. The Doctor pauzował dwa wyścigowe weekendy, a Yamaha nie zdecydowała się na wystawienie zastępcy.

W związku ze zbliżającym się Grand Prix Europy, Rossi został wczoraj ponownie przebadany. Aby wystąpić w Walencji, 41-latek musi dwukrotnie uzyskać negatywny wynik testu. Ten wczorajszy dał pozytywny rezultat.

Występ Rossiego wciąż nie jest wykluczony. Włoch ma czas, by kolejne dwa testy dały wynik negatywny. Yamaha postanowiła jednak zabezpieczyć się na wypadek kolejnej absencji legendarnego motocyklisty. Marka z Iwaty wezwała Garretta Gerloffa. Amerykanin występował w tym sezonie w World Superbike, reprezentując barwy ekipy GRT Yamaha WorldSBK Junior Team.

- Jestem zaszczycony, że Yamaha rozważa moją osobę - powiedział Gerloff. - Ten rok to wielka przygoda, a to byłaby wisienka na torcie. Jazda na motocyklu Yamaha YZR-M1 MotoGP od zawsze jest moim wielkim marzeniem. Potencjalna szansa jest bardzo ekscytująca.

Rossi przyznał, że czuje się dobrze i w zasadzie już kilka dni po wykryciu zakażenia był w pełni sił.

- Ten wirus to skomplikowana i poważna sprawa - powiedział The Doctor. - Przez dwa dni czułem się źle, ale potem wróciłem do formy. Przez cały ten czas izolowałem się w domu i stosowałem do zaleceń lekarzy.

- Niestety, wczorajszy test ponownie dał wynik pozytywny. Tak, jak wszystkie poprzednie. Na szczęście mam jeszcze dwie szanse, aby wrócić na tor w piątek lub sobotę. Trochę mi smutno, ponieważ czuję się już dobrze i nie mogę doczekać się powrotu na moje M1 oraz spotkania z zespołem. Opuszczone dwa wyścigi to zdecydowanie zbyt dużo.