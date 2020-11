Grand Prix Portugalii bez widzów

Runda w Portimão została w wyjątkowych okolicznościach włączona do harmonogramu. Organizatorzy chcieli wpuścić około 30 tysięcy kibiców. Jednak druga fala zakażeń koronawirusem oraz spora liczba stwierdzonych zachorowań i brak przestrzegania dystansu społecznego na trybunach w czasie niedawno rozegranej rundy Formuły 1 przekreśliły te plany.

W sobotę pojawiły się nawet doniesienia o rozważanym odwołaniu Grand Prix Portugalii. Obecnie rywalizacja w Portimão wydaje się być niezagrożona, ale rozegrana zostanie za zamkniętymi drzwiami. Decyzję podjął premier Portugalii, Antonio Costa.

- To, co wydarzyło się podczas Grand Prix Formuły 1 jest nie do przyjęcia i nie może się powtórzyć. Przekazaliśmy już organizatorom, że wyścig MotoGP odbędzie się bez widzów, ponieważ nasza niezdolność do zorganizowania tak dużych wydarzeń z widzami została obnażona.

Grand Prix Portugalii zaplanowano w dniach 20-22 listopada.