Honda ma nadzieję wrócić w tym roku do wygrywania, ale wyniki przedsezonowych testów nie pozwalają na optymizm. W podsumowaniu zajęć w Malezji Marquez uzyskał dziesiąty wynik. Z kolei w Portimao lepszy z dwójki fabrycznej ekipy japońskiego producenta był Joan Mir. Mistrz świata z 2020 roku uzyskał trzynasty rezultat, o 0,016 s wyprzedzając Marqueza.

Po testach w Malezji Marquez mówił, że wypracował bazę, nad którą będzie mógł pracować w Portugalii. Na Autodromo Internacional do Algarve sześciokrotny mistrz świata w królewskiej klasie skoncentrował się na wyścigowych ustawieniach. Nie wierzy jednak, by na początku sezonu RC213V pozwolił mu na walkę o zwycięstwa czy podia.

- Niestety, niektóre rzeczy, które Honda przewidywała, że będą działać na torze, nie zdały egzaminu - przyznał Marquez. - Dziś jeździłem praktycznie tym samym motocyklem, którym skończyliśmy testy w Malezji. Prawdą jest, że trochę zmieniliśmy ustawienia. Zespół opracował dobry plan i poczyniliśmy kilka kroków naprzód.

- Dzięki temu mogłem popracować nad rytmem. Zwykle gdy sprawdza się różne rzeczy, jest to utrudnione. Jednak na tę chwilę nie wydaje mi się, abyśmy w Portimao mogli walczyć o podium czy zwycięstwo. Musimy wyciągnąć to, co najlepsze z tego, co mamy. Zmienią się też warunki, pojawi się guma na torze.

- Zobaczymy, ale gdyby wyścig odbył się jutro, w tych warunkach, możemy walczyć o miejsca od piątego do dziesiątego.

Pytany czy widzi jakiś potencjał w tegorocznym motocyklu, który odblokowany może dać szanse na zwycięstwa, Marquez nie chciał odpowiedzieć wprost.

- Zobaczymy. Oczywiście musimy w to wierzyć. W tym momencie wszyscy mają zero punktów. Po pięciu, sześciu wyścigach zrozumiemy, gdzie jest nasze miejsce. Prawdą jest, że musimy zrobić kolejny krok i się poprawić.

- Nie można jednak zaczynać sezonu z negatywnym nastawieniem. Trzeba myśleć pozytywnie. Jeśli możliwa będzie walka o piąte miejsce, trzeba spróbować, jeśli o dziesiąte - również.

- Jeśli rozpoczniesz sezon z negatywnym nastawieniem, to będzie długa kampania z 42 wyścigami.

Sezon ruszy 26 marca od Grand Prix Portugalii. Tegoroczną nowością będą sobotnie wyścigi sprinterskie.

Joan Mir, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images