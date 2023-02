Współpraca między Repsolem i Hondą nawiązana została prawie trzy dekady temu i pomimo kilkukrotnie powracających plotek o rozstaniu, obie firmy kontynuują partnerstwo.

W składzie zespołu pozostał Marc Marquez. Sześciokrotny mistrz świata w królewskiej klasie rozpoczyna przedostatni rok swojej umowy. Jego partnerem został Joan Mir, mistrz świata z 2020 roku. Po dwóch rozczarowujących latach pożegnano się z Polem Espargaro.

Dwaj Hiszpanie spróbują dać Hondzie pierwszy laur od 2019 roku. Niedawne testy w malezyjskim Sepang nie przyniosły jednak zbyt wielu pozytywów. Marquez był dziesiąty w łącznej tabeli czasów, 0,777 s za najszybszym Lucą Marinim. Mir był wolniejszy od zespołowego kolegi o nieco ponad dziesiątą część sekundy.

- Zaczęliśmy testy z czterema motocyklami - opowiadał w Sepang Marquez. - Drugiego dnia mieliśmy trzy, a dziś zaczęliśmy z dwoma. Po południu został jeden.

- Zdecydowałem, że ma zostać ten jeden, że on będzie naszym kierunkiem. Jednak nie jest to motocykl, którego potrzebuję, aby wygrać mistrzostwa. Musimy zrobić krok naprzód. Ważne jest jednak, by mieć jedną bazę i zapomnieć o innych.

Sezon ruszy 26 marca od Grand Prix Portugalii. Również na torze w Portimao odbędzie się finałowa sesja testowa (11-12 marca).

