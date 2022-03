Repsol związany jest z Hondą od 1995 roku, ale przedłużona dwa lata temu umowa wygasa wraz z końcem nadchodzącego sezonu.

W składzie zespołu pozostali Marc Marquez oraz Pol Espargaro. Ten pierwszy wróci do rywalizacji po tym, jak musiał opuścić końcówkę ubiegłorocznego sezonu na skutek problemów ze wzrokiem, wywołanych upadkiem w treningu. Sześciokrotny mistrz świata królewskiej klasy zaliczył już pierwszą turę oficjalnych testów w Malezji.

Szef zespołu Alberto Puig w odniesieniu do zbliżającej się kampanii powiedział: - Ostatnie lata nie były łatwe, ale w życiu chodzi o wyzwania, prawda? I chociaż mieliśmy naprawdę spore problemy, pozostaliśmy zjednoczeni. Zima przebiegła na oczekiwaniu wiadomości o Marcu i ewolucji jego problemów fizycznych oraz wieści czy będzie gotowy na zimowe testy.

- Szczęśliwie wszystko się wyjaśniło i Marc mógł pojawić się na testach w Sepang oraz będzie w Indonezji. To ważne. Jego pomoc jest znacząca. Wiedzieliśmy, że Pol jest gotowy, ale istotne było, by miał on obok siebie Marca, a Marc miał Pola, by przetestowali wszystko to, co Japonia przygotowała w trakcie zimy.

Druga sesja testowa rozpocznie się w piątek i potrwa trzy dni. Sezon ruszy w pierwszy weekend marca.

Galeria - Repsol Honda 2022:

