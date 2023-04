Marquez doznał złamania pierwszej kości śródręcza prawej dłoni podczas Grand Prix Portugalii. Hiszpan doprowadził do kolizji, w której ucierpieli także Miguel Oliveira i Jorge Martin.

Początkowo wydawało się, że sześciokrotnego mistrza świata królewskiej klasy zabraknie tylko podczas rundy w Argentynie. Jednak we wtorek Repsol Honda Team poinformował, że absencja potrwa dłużej i Marquez opuści wyprawę do Stanów Zjednoczonych na Circuit of the Americas.

Na COTA Marqueza zastąpi Stefan Bradl, oficjalny tester Hondy. Niemiec poleci do Stanów prosto z Hiszpanii, gdzie na torze Jerez testował dla zespołu m.in. nową ramę przygotowaną przez firmę Kalex. Bradl po raz ostatni ścigał się w Austin w sezonie 2016.

Potwierdzono również występ Joana Mira. Mistrz świata z 2020 roku przedwcześnie zakończył weekend w Argentynie. Już na pierwszym okrążeniu sprintu wywrócił się i uszkodził kostkę.

Poza Marquezem, weekend w Teksasie opuszczą Enea Bastianini i Pol Espargaro. Miguel Oliveira czeka jeszcze na decyzję lekarzy.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images