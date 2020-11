Joan Mir triumfatorem MotoGP 2020

Pochodzący z Majorki 23-latek karierę rozpoczynał w 2013 roku. W sezonie 2017 został mistrzem świata Moto3 i przeniósł się szczebel wyżej. W królewskiej klasie zadebiutował w ubiegłym roku. W tym sezonie kluczem do sukcesu była regularność. Mir punktował niemal we wszystkich rundach, wygrywając - jak do tej pory - jedną z nich. Przed tygodniem był najlepszy w Grand Prix Europy.

Do powtórnej rywalizacji w Walencji ruszał dopiero jako dwunasty. Na pierwszym okrążeniu awansował do dziesiątki i nie wdając się w wielkie bijatyki bezpiecznie dojechał na siódmej pozycji, gwarantującej mu tytuł. Dla Suzuki to pierwszy laur w klasyfikacji indywidualnej od 20 lat i triumfu Kenny’ego Robertsa jr.

Z pole position ruszał Morbidelli. Lepszym startem popisał się Jack Miller i to on jako lider wjechał w pierwszy zakręt. Zbyt szeroki wyjazd pozwolił odzyskać pozycje reprezentantowi Petronas SRT. Jako trzeci podążał Pol Espargaro.

Fabio Quartararo, rewelacja pierwszej części opóźnionego sezonu, kompletnie zagubił się w ostatnich tygodniach. Młody Francuz wyjechał zbyt szeroko w zakręcie numer 2 i spadł na koniec stawki. Zarówno pogoń w dzisiejszym wyścigu, jak i szansę na tytuł zakończyła kraksa podczas dziewiątego okrążenia.

Gdy do końca pozostało pięć okrążeń, Miller zbliżył się do Morbidelliego na 0,3 s. Pojedynek trwał do ostatnich metrów. W trakcie finałowego okrążenia Australijczyk i Włoch walczyli zażarcie, ale lepszy okazał się jeździec Petronas SRT. Różnica wyniosła zaledwie 0,093 s. Podium uzupełnił Pol Espargaro.

Niespełna 0,7 s dzieliło od podium Alexa Rinsa. Dobrą formę KTM w Walencji potwierdzili Brad Binder i Miguel Oliveira. Za siódmym Mirem dojechali: Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro oraz Maverick Vinales.

W walce o trzecie miejsce upadek zaliczył Takaaki Nakagami. Wcześniej w podobny sposób z rywalizacją pożegnał się Johann Zarco.

Przed końcową rundą sezonu, która za tydzień rozegrana zostanie w portugalskim Portimao, koronowany Mir posiada 171 punktów. O srebro powalczą: dzisiejszy triumfator Morbidelli oraz Rins. Nie bez szans pozostają Vinales, Quartararo i Dovizioso.

Wyniki Grand Prix Walencji: