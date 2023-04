Marquez podczas Grand Prix Portugalii - inauguracji sezonu MotoGP 2023 - spowodował kolizję z Miguelem Oliveirą i Jorge Martinem.

Sędziowie uznali, że pełną odpowiedzialność za zdarzenie ponosi Marquez i ukarali Hiszpana dwukrotnym przejazdem długim okrążeniem podczas kolejnej rundy w Argentynie. Gdy okazało się, że sześciokrotny mistrz świata królewskiej klasy nie wystąpi na Autodromo Termas de Rio Hondo, zmieniono brzmienie kary na „podczas najbliższego wyścigu, w którym wystąpi”.

Przeciwko tej zmianie zaprotestował Repsol Honda Team i złożył odwołanie. Sędziowie skierowali jednak sprawę do Sądu Apelacyjnego.

W czwartek orzeczono, że wykonanie kary zostaje zawieszone aż do finalnego, prawomocnego wyroku. Oznacza to, że jeśli pauzujący nadal Marquez wróci do ścigania pod koniec miesiąca w Grand Prix Hiszpanii, a sąd nie wyda do tego czasu wyroku, reprezentant Hondy nie będzie musiał przejeżdżać długiego okrążenia. W przypadku decyzji niekorzystnej dla Hondy, odwieszenie kary nastąpi w pierwszej rundzie po wydaniu werdyktu.