Promotor ma nadzieję, że MotoGP przybędzie do Kazachstanu już w przyszłym sezonie i to 2023 rok jest oficjalnym terminem dołączenia nowej rundy do kalendarza.

Motocykliści ścigać się będą na budowanym jeszcze torze Sokol International Racetrack, położonym niedaleko miasta Ałmaty - do 1997 roku stolicy Kazachstanu. Umowa zakłada organizację wyścigu przez pięć kolejnych lat.

Rok 2023 rozpocznie nowy pięcioletni kontrakt, na mocy którego MotoGP zawita w nowy region świata, a oszałamiający Sokol International Racetrack dołączy do kalendarza - brzmi fragment komunikatu.

Położony na obrzeżach największego miasta Kazachstanu - Ałmatów, Sokol to zupełnie nowy kompleks, zbudowany w sercu Azji Środkowej. Sport ciągle się rozwija i angażuje w nowe rynki, a ten region stanie się dla niego kolejnym pit stopem.

Kazachstan będzie 30 krajem gospodarzem, który będzie miał u siebie rundę motocyklowego grand prix.

Niedawno Dorna Sports zapowiedziała, że MotoGP zmierza do Indii, a w dłuższej perspektywie również do Arabii Saudyjskiej.

Przyszłoroczny kalendarz niemal na pewno przekroczy obecne 20 rund, a jego publikacja jest kwestią kilku tygodni. Wiadomo już, że rywalizacja ruszy 26 marca od Grand Prix Portugalii. Nowością sezonu będzie sprint towarzyszący każdemu wyścigowemu weekendowi.

Sokol International Racetrack 1 / 2 Autor zdjęcia: MotoGP Kazakhstan track for 2023 MotoGP season 2 / 2 Autor zdjęcia: MotoGP