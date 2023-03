Włodarze MotoGP wzorem Formuły 1 urozmaicili wyścigowy weekend sobotnim sprintem. Poszli jednak o krok dalej niż ich odpowiednicy z F1 i krótka rywalizacja towarzyszyć będzie każdej rundzie sezonu 2023. Oznacza to, że jeźdźcy pościgają się łącznie 42 razy.

Dodanie sprintu zmieniło program weekendu. W piątek nadal są dwa treningi, a trzeci i ostatni odbywa się w sobotni poranek. Po nim ruszają kwalifikacje, a niespełna cztery godziny później następuje start do sprintu.

Bagnaia wygrał w portugalskim Portimao zarówno sprint, jak i niedzielny wyścig. I choć mistrz świata nie narzekał na zmęczenie, zauważył, że na niektórych bardziej wymagających fizycznie torach może zajść potrzeba nieznacznego skrócenia dystansu głównego wydarzenia weekendu.

Czytaj również: Zwycięstwo nie bez kłopotów

- Na pewno ten nowy harmonogram jest inny i działo się to po raz pierwszy, więc wszyscy byli nieco zestresowani - powiedział po niedzielnym wyścigu Bagnaia. - W każdym razie teraz nie jestem zmęczony, ale już w sobotę byłem. To był długi dzień.

- Jeśli znajdziesz się w pierwszym rzędzie, masz sporo aktywności związanych z mediami. Dopiero później możesz coś zjeść czy zacząć przygotowania do sprintu. To coś nowego i wszyscy musimy się do tego przyzwyczaić, ponieważ tak teraz będzie.

- Na pewno na niektórych torach będziemy musieli poprosić o skrócenie grand prix. Ten [w Portimao] nie jest tak wymagający fizycznie, ale takie jak Mugello czy Austin już tak. Być może dla tych obiektów musimy wprowadzić jakieś zmiany.