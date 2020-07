KTM potwierdza rozmowy Espargaro z Hondą

Ostatnio pojawiły się pogłoski, że Honda postanowiła zatrudnić Espargaro oferując mu miejsce w fabrycznym zespole obok panującego mistrza – Marqueza. Wszystko dzieje się mimo, że ich nowy reprezentant Alex Marquez jeszcze nie ścigał się w sezonie 2020.

Utrata Espargaro byłaby ogromnym ciosem dla KTM. Hiszpan kierował rozwojem RC16, odkąd producent dołączył do grona MotoGP przed sezonem 2017.

W rozmowie z MotoGP.com Leitner przyznał, że pogłoski są prawdziwe i że KTM nadal ciężko pracuje, aby utrzymać Espargaro w składzie austriackiego zespołu.

- Mogę tylko potwierdzić, że te rozmowy trwają - powiedział Leitner. - Oczywiście postaramy się utrzymać Pola u siebie, ale bardzo dobrze wiemy, że czeka na niego inna opcja.

- Obecnie nie ma żadnych innych nowych informacji. Kiedy wszystko zostanie sfinalizowane, skomentujemy to. Z pewnością stanie się to w ciągu kilku najbliższych tygodni. My też potrzebujemy czasu na planowanie przyszłości, więc chcemy, aby ta kwestia wkrótce się wyjaśniła.

- Teraz poczekamy i zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik sytuacji z Polem, ale na pewno równolegle musimy również pomyśleć o naszej przyszłości. Mamy więc kilka scenariuszy do wyboru - przekazał.

Opcje KTM na doświadczonego zawodnika wydają się ograniczone. Jeśli Espargaro przejdzie do Hondy, możliwością dla nich jest odchodzący z Ducati Danilo Petrucci i potencjalnie Cal Crutchlow, jeśli Brytyjczyk straci swoje miejsce w LCR Honda na rzecz Alexa Marqueza. W grę nie wchodzi ich tester Dani Pedrosa. Zespół w miejsce Espargaro zamierza wybrać kogoś z „aktywnych zawodników” .