KTM wstrzyma rozwój

W piątek ogłoszono, że dwaj producenci z królewskiej klasy - KTM oraz Aprilia - dostaną więcej czasu na pracę nad swoimi silnikami i nie muszą trzymać się specyfikacji homologowanych podczas marcowej sesji testowej w Katarze.

Zezwolenie jest konsekwencją prośby złożonej przez Aprilię, który musi popracować nad niezawodnością swojej całkowicie nowej jednostki napędowej V4 w układzie 90 stopni. Z powodu pandemii koronawirusa fabryka w Noale była przez długi czas zamknięta.

Początkowo cała szóstka producentów zgodziła się na zamrożenie rozwoju. Celem jest ograniczenia wydatków w związku z wywołanym pandemią kryzysem.

Podobnie jak Aprilia, również i KTM może pracować nad swoim silnikiem do 29 czerwca. Jednak dyrektor sportowy austriackiego koncernu, Pit Beirer powiedział w rozmowie z Motorsport.com, że jego zespół zamierza dotrzymać pierwotnego zobowiązania i nie będzie udoskonalał jednostki napędowej.

- To nie czas na myślenie o sobie, więc sprzeciwiamy się prośbie Aprilii. Wydaje się jednak, że oni postrzegają to inaczej. KTM dotrzyma słowa i nie dotknie silnika. Inni wstrzymali rozwój, a my też powinniśmy coś dać od siebie. Dlatego też postanowiliśmy nie zajmować się jednostką napędową.