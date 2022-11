Lista z przyszłorocznymi uczestnikami pojawiła się w przededniu rozpoczęcia finałowego weekendu trwającej jeszcze kampanii. W Walencji o tytuł powalczą Francesco Bagnaia i Fabio Quartararo. Faworytem jest Włoch, którego przewaga w tabeli wynosi teraz 23 punkty.

W przyszłorocznej stawce widnieje 22 stałych nazwisk. Jedynym debiutantem jest Augusto Fernandez, zmierzający obecnie po tytuł w Moto2. Wraz z Polem Espargaro będzie on jeździł w ekipie GasGas, obecnie jeszcze znanej jako Tech3 KTM. Z MotoGP żegna się Suzuki. Jej jeźdźcy trafią do Hondy. Joan Mir do fabrycznego zespołu, a Alex Rins do satelickiego LCR. Jack Miller przechodzi do KTM, a w Ducati zastąpi go Enea Bastianini.

Najliczniej reprezentowanym producentem będzie Ducati. Na gridzie znajdzie się aż osiem maszyn z Bolonii. RNF po rozstaniu z Yamahą (tylko dwa fabryczne motocykle) nawiąże współpracę z Aprilią.

Składy na sezon 2023: