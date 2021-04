Marquez pauzował od zeszłorocznego Grand Prix Hiszpanii, które w połowie lipca otwierało opóźniony przez pandemię koronawirusa sezon. Próba powrotu już kilka dni później, podczas drugiej rundy w Jerez, nie powiodła się. Od tamtej pory reprezentant Hondy przeszedł trzy operacje, ostatnią w grudniu.

Choć rehabilitacja przebiegała w ostatnich tygodniach dużo sprawniej, Marquezowi odradzono występ w dwóch wyścigach w Katarze. Po kolejnej kontroli, przeprowadzanej w tym tygodniu, lekarze dali zielone światło na powrót do stawki.

- Wczoraj odwiedziłem lekarzy i dali mi zielone światło na powrót do ścigania - przekazał Marquez. - To było trudne dziewięć miesięcy, pełne niepewności oraz wzlotów i upadków, a teraz będę mógł cieszyć się swoją pasją. Do zobaczenia w Portimao!

Grand Prix Portugalii odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia.