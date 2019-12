Marquez: Forma Lorenzo nie może się powtórzyć

Rywalizacja w 2019 roku zbliża się do końca i powoli nadchodzi czas podejmowania decyzji związanych z kolejną kampanią. Lorenzo ma za sobą fatalny sezon - nie umie przystosować się do tegorocznej ewolucji motocykla Hondy i w żadnym z osiemnastu rozegranych grand prix nie zmieścił się w czołowej dziesiątce.

W udzielonym niedawno wywiadzie dla Motorsport.com Carmelo Ezpeleta, szef firmy organizującej MotoGP, wezwał Lorenzo do podjęcia „jakiejś” decyzji, uprzednio zaznaczając, że przykro jest patrzeć na jego tegoroczne wysiłki.

Teraz w sprawie kolegi z zespołu głos zabrał Marquez, mówiąc, że nie wyobraża sobie, by kolejny sezon w wykonaniu Lorenzo był podobny do obecnego.

- To zaskakujące dla mnie, dla zespołu, ale i jego samego - powiedział Marquez w rozmowie z La Gazzetta dello Sport. - Koniec końców to nie do pomyślenia, by mistrz mógł znaleźć się w takiej sytuacji. Nie mogę sobie wyobrazić, że kolejny sezon miałby być podobny.

- Myślę, że ciężko pracuje nad znalezieniem rozwiązania. Musi poszukać w sobie motywacji.

Naciskany pytaniem o swoje przemyślenia na temat pozostania Lorenzo w Hondzie, aktualny mistrz świata odpowiedział:

- Jego kontrakt wskazuje na to, że będzie kontynuował i dla mnie tak może być. Natomiast jest to jego osobista decyzja - powiedział Marc Marquez.