Marquez zaliczył wypadek w sobotni poranek podczas trzeciego treningu przed Grand Prix Hiszpanii. Reprezentant Hondy miał kraksę w zakręcie numer 7. Motocykl koziołkował i doleciał aż do dmuchanej bariery.

28-latek podniósł się samodzielnie i udał do centrum medycznego. Aby wykonać dokładniejsze badania, przewieziono go do szpitala w Jerez.

Honda potwierdziła, że Marquez dostał zielone światło na kontynuowanie wyścigowego weekendu. Hiszpan wystąpi w czwartym treningu, a następnie od Q1 rozpocznie sesję kwalifikacyjną.