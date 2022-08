Marquez zdecydował się na zabieg - czwarty już - prawej ręki, która dokuczała mu od czasu wypadku podczas weekendu z Grand Prix Hiszpanii 2020. Sześciokrotny mistrz świata królewskiej klasy przez dolegliwości związane z kończyną nie mógł wrócić do optymalnej formy. Stąd podjęta w maju decyzja o operacji.

Rehabilitacja przebiega prawidłowo, a Marquez dołączył do Hondy na weekend w Austrii, by być na bieżąco z pracami zespołu. Termin powrotu na tor nie został podany, ale Marquez ujawnił, że w przyszłym tygodniu czeka go kontrola, po której ocenione zostaną postępy w leczeniu.

Pytany kiedy spodziewa się wrócić do rywalizacji, 29-latek odparł: - Jak tylko poczuję, że mogę jeździć na motocyklu MotoGP w przyzwoity sposób.

- Prawdą jest, że przez pierwsze sześć tygodni po operacji nie ruszałem ramieniem. Na początku lekarze podeszli do tego konserwatywnie, a ja się z tym zgodziłem. Starali się o wszystko zadbać, a jeśli mieliśmy poświęcić dodatkowy tydzień, było to lepsze, niż być zbyt optymistycznym.

- Przez pierwsze sześć tygodni byłem kompletnie wyłączony. Później przez kolejne dwa ruszałem ręką razem z fizjoterapeutą. W ciągu ostatniego miesiąca pracowałem trochę ze specjalnymi gumami. Teraz zwiększam obciążenia, ale lekarze dopiero w przyszłym tygodniu ocenią, kiedy będę mógł cisnąć jeszcze mocniej.

- Jeśli pozwolą zwiększyć obciążenia, wtedy zrobimy plan i zrozumiemy, kiedy powrót będzie możliwy. Ja tego nie wiem. Jedna rzecz to kość, druga mięśnie. Jestem świadomy jak ważna jest rehabilitacja i jeśli będę musiał poczekać tydzień, to poczekam.

- Wrócę gdy poczuję się na 70-80 procent, kiedy w miarę przyzwoicie będę mógł jeździć na motocyklu MotoGP. Wrócę, ponieważ jazda na motocyklu to najlepszy sposób na końcową rehabilitację. Nie można czekać na 100 procent bez wsiadania na motocykl.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images