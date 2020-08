Bradl powołano na partnera Alexa Marqueza w Grand Prix Czech po tym, jak Marc został uznany za niezdolnego do ścigania się po operacji w zeszłym tygodniu.

Mistrz świata miał wypadek w Grand Prix Hiszpanii otwierającym sezon 2020. Złamał kość ramienną prawej ręki i konieczna była operacja. Powrót do jazdy już w Andaluzji nie udał się i liczono na start w Grand Prix Czech.

Niestety mistrz świata uszkodził płytkę tytanową wstawioną w jego ramieniu, przy błahej próbie otwarcia okna w domu, zmuszając go do poddania się operacji korekcyjnej, a tym samym stracił szansę powrotu do akcji w Brnie.

Honda potwierdziła, że w zaistniałych okolicznościach Bradl pojedzie również w Grand Prix Austrii, a Marquez postara się wrócić na drugi wyścig na Red Bull Ringu.

Grand Prix Czech w miniony weekend nie było udane dla Repsol Honda. Alex Marquez był piętnasty, Stefan Bradl dojechał do mety na ostatnim miejscu.