Sześciokrotny mistrz świata w królewskiej klasie w maju zawiesił swoje występy i poddał się operacji - czwartej już - prawego ramienia. Nie wyznaczono terminu powrotu do rywalizacji, ale rehabilitacja przebiega pomyślnie.

Niedawno lekarze pozwolili Marquezowi zwiększyć obciążenie ręki oraz wrócić do jazdy na motocyklu. Hiszpan zaliczył dwa dni na Hondzie CBR600RR na MotorLand Aragon i zadowolony z progresu przyjedzie do Misano, by wziąć udział we wtorkowych testach i ponownie zasiąść na RC213V - maszynie z MotoGP.

Honda poinformowała, że Marquez zjawi się w Misano w piątkowy wieczór i przez resztę wyścigowego weekendu będzie się przyglądał pracy zespołu. Celem jest udział we wtorkowej części dwudniowych testów MotoGP.

Sam jeździec przekonywał niedawno, że nie będzie nadmiernie zwlekał z powrotem na motocykl, ponieważ do pełni formy i sprawności można dojść jedynie poprzez jazdę po torze.