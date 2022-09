Czasówkę rozpoczęto z ponad godzinnym opóźnieniem. Wszystko za sprawą burzy, która nadciągnęła nad tor w Motegi.

Nie chcąc ryzykować pogorszenia pogody i wznowienia opadów, nikt nie zwlekał z wyjazdem w Q2. Jako pierwszy swój rezultat wykręcił Maverick Vinales. Szybko na czele tabeli zmienili go kolejno: Marc Marquez, Jack Miller, Fabio Quartararo i Johann Zarco - ten ostatni przebijał się z Q1.

Marquez, który już podczas drugiego treningu - również odbywającego się na mokrym torze - zaznaczył swoją formę, poprawił się na 1.55,810, ale Zarco skontrował na 1.55,774. W końcówce sesji świetnie prezentował się Miguel Oliveira. Międzyczasy wskazywały na pole position, ale Portugalczyk wywrócił się w czwartym sektorze.

Kolejne okrążenie to ponowna zmiana lidera - Marquez zszedł do 1.55,214 i na to już nikt nie był w stanie odpowiedzieć. Sześciokrotny mistrz świata królewskiej klasy wywalczył w niej 63 pole position, pierwsze od rundy w Japonii w 2019 roku. Zarco zachował drugie pole startowe, a pierwszy rząd uzupełni Brad Binder.

W drugiej linii dwie Aprilie - Vinalesa i Aleix Espargaro - przedzieli Jorge Martin. Trzeci rząd utworzą Miller, Oliveira i Quartararo. Słabe kwalifikacje ma za sobą Francesco Bagnaia. Włoch był najgorszy w Q2 i ruszy z dwunastego pola.

W Q1 został m.in. zwycięzca Grand Prix Aragonii - Enea Bastianini.

Wyniki Q2:

Q1: