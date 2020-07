Marquez w miejsce Crutchlowa

W sezonie 2020 mistrz świata Moto3 z 2014 roku i Moto2 z 2019 roku zadebiutuje w królewskiej klasie. Będzie ścigał się u boku brata - Marca Marqueza w Repsol Honda.

W ramach wieloletniej współpracy z HRC po sezonie 2020 przejdzie do wspieranej przez Hondę ekipy LCR, gdzie zajmie miejsce Cala Crutchlowa.

- HRC dziękuje Calowi Crutchlowowi za jego sumienną i niestrudzoną pracę od czasu dołączenia do HRC w 2015 roku. Dzięki trzem zwycięstwom i dwunastu wizytom na podium brytyjski zawodnik był cennym zasobem na torze i poza nim, stałym źródłem doskonałych informacji dla inżynierów. Miał kluczową rolę w rozwoju Hondy RC213V w ostatnich latach - czytamy w dzisiejszym oświadczeniu.

Alex Marquez w odniesieniu do przedłużenia kontraktu z HRC, powiedział: - Jestem bardzo dumny mogąc ogłosić moje przedłużenie współpracy z Honda Racing Corporation. HRC dało mi możliwość awansu do MotoGP i cieszę się, że dołączę do zespołu LCR Honda pod koniec 2020 roku i że będę mógł konkurować w zespole z dużym doświadczeniem w MotoGP.

- Chcę podziękować HRC i zespołowi LCR Honda za zaufanie, że zostanę w rodzinie Hondy i będę ciężko pracował, aby wynikami udowodnić słuszność ich wyboru. Teraz nie mogę doczekać się rozpoczęcia sezonu w Jerez i jestem całkowicie skoncentrowany, aby dać z siebie wszystko w tym roku - dodał.