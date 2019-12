Marquez wskazuje kierunek rozwoju

Marquez z łatwością zapewnił sobie szósty mistrzowski tytuł w królewskiej kategorii. Pewny triumfu był już cztery rundy przed końcem rywalizacji. Wygrał jedenaście wyścigów, a siedemnaście spośród osiemnastu rozegranych kończył w pierwszej dwójce.

Hiszpan dokonał tego wszystkiego korzystając z modelu RC213V, który jest niemal nieustannie krytykowany przez jeźdźców za trudność w prowadzeniu, szczególnie w zakrętach.

Co zaskakujące, główne życzenie Marqueza, dotyczące przyszłorocznego motocykla związane jest z przyczepnością w zakrętach oraz w końcowej fazie hamowania. Zwłaszcza w tym drugim obszarze znacząca poprawa została osiągnięta już w trakcie bieżącego sezonu, choć mistrz świata podkreśla, że wciąż jest wiele do zrobienia.

- Mamy sporo problemów z przyczepnością tyłu na wyjściach z zakrętów - odpowiedział Marquez zapytany co chce poprawić w RC213V.

- Yamaha ma naprawdę wiele przyczepności i w tym momencie jest najlepszym motocyklem pod tym względem. Szczególnie na nowych oponach. To niesamowite.

- To jedno. Kolejna rzecz to ostatnia faza hamowania. Zbyt mocno cierpi przednia opona i z tego powodu mamy sporo ratowań. W tym roku wykonaliśmy już jeden krok naprzód w tym obszarze. Musimy jednak sprawić, by ogumienie mniej się zużywało. Dzięki temu będziemy mieli więcej przyczepności na wyjeździe z zakrętów.

Cal Crutchlow z ekipy LCR jest jedynym motocyklistą poza Marquezem, któremu udało się wjechać Hondą na podium. Dokonał tego jednak tylko trzykrotnie i jest aktualnie dziewiąty w klasyfikacji sezonu, ze stratą 262 punktów do Hiszpana.

On z kolei poprosił, by motocykl zachowywał się po prostu konsekwentnie. Brytyjczyk zaznaczył, że aktualna specyfikacja wymaga od jeźdźca ogromnego wysiłku, dużo większego niż maszyny innych marek.

- Chciałbym, aby motocykl zachowywał się w sposób bardziej przewidywalny. Tak byśmy wszyscy mogli jeździć szybko, bez poczucia walki na limicie podczas każdego okrążenia.

- Wy dziennikarze cały czas obserwujecie jak jeżdżą poszczególne maszyny po torze i jestem pewien, że widzicie, iż nasza jest zdecydowanie najtrudniejsza w opanowaniu.

- Honda jest w pełni świadoma naszych próśb, ale to co mamy obecnie nie jest takie złe. Po prostu nie każdy jest w stanie być konkurencyjny tydzień po tygodniu.