Dzięki sześciu tytułom w MotoGP Marquez jest na dobrej drodze, by pokonać rekordową liczbę ośmiu sukcesów Agostiniego. Ma na to szansę kontynuując współpracę z Repsol Honda.

Marquez przedłużył niedawno kontrakt z Hondą i zostanie w szeregach HRC do końca 2024 roku. Wielu spekuluje, że jednak nadejdzie czas na rozważenie zmiany zespołów, aby zapewnić sobie możliwość zdobycia tytułów z dwoma różnymi producentami.

Pytano go niedawno, czy rozważyłby przejście do innej ekipy w MotoGP. Pozostaje powściągliwy w tej kwestii: - Mam 27 lat, mam umowę na kolejne cztery lata i nie wiadomo co wydarzy się dalej.

Jednak w wywiadzie dla GPone Agostini odrzucił pogląd, że Marquez musi zdobyć tytuł na innym motocyklu niż Honda, aby udowodnić, że jest zawodnikiem wszechczasów. Oczywiście zgadza się, że Hiszpan sięgnąłby po mistrzostwo również na innej maszynie.

- Nie sądzę, że Marc ma, jak mówią niektórzy, zmienić motocykl i przenieść się do innej marki, aby udowodnić swoją wartość. Wszyscy wiemy, że jest najlepszy i wszyscy wiemy, że wygrałby na każdym innym motocyklu - uznał Agostini.

- Nie można mówić, choć słyszałem niejedną taką opinię, że Marc wygrywa tylko dlatego, że zasiada na Hondzie - dodał. - To nie Honda zwycięża. To Marc sprawia, że są najlepsi.

- Podkreślam, wszyscy wiemy, że mógłby wygrywać na różnych motocyklach - zakończył.