Odchodzący z Suzuki Rins jest bliski podpisania umowy z Hondą, na mocy której dołączy do LCR w przyszłym sezonie i zasiądzie na fabrycznej maszynie.

Stało się to kosztem miejsca Marqueza w LCR. Już w piątek w Assen przekazano, że mistrz świata Moto2 z 2019 roku opuści zespół po obecnej kampanii.

Miejsce Marqueza w LCR było zagrożone od jakiegoś czasu, ponieważ łączono je z Jackiem Millerem, Miguelem Oliveirą i Rinsem. Marquez był sfrustrowany trudnościami, jakie napotykał podczas jazdy na Hondzie.

W niedzielę, przed GP Holandii, Gresini potwierdziło, że dwukrotny zdobywca podium w MotoGP – Marquez, dołączy do zespołu w 2023 roku i będzie ścigał się na fabrycznym Ducati.

Poinformowano również, że Fabio Di Giannantonio, pozostanie w zespole. Włoch w przyszłym sezonie będzie jeździł na Ducati w specyfikacji 2022.

Marquez i Di Giannantonio podpisali kontrakty bezpośrednio z Gresini, a nie z Ducati.

Obecny zawodnik Gresini, Enea Bastianini, zawarł natomiast nową umowę z fabryczną ekipą Ducati na 2023 rok, ale nie wiadomo jeszcze, czy dołączy do Francesco Bagnai w składzie głównej formacji, czy przeniesie się do Pramaca w miejsce Jorge Martina, gdyby to ten awansował w szeregach włoskiego producenta.

Wkrótce ma zostać ogłoszone podpisanie dwuletniej umowy z Hondą przez Rinsa, który dołączy do LCR, podczas gdy jego obecny kolega z zespołu Suzuki, Joan Mir, zajmie miejsce Pol Espargaro w HRC.